Segrate | San Felice | genitori chiedono tempi certi e un crono programma attendibile per la scuola dell’infanzia | «Il Comune non risponde alle email»

(Di venerdì 26 maggio 2023) La denuncia delle famiglie: poca considerazione da parte della Giunta, difficoltà didattiche per il corpo docente, spazi angusti: «I nostri 38 bambini costretti a pranzareore 11»

... Monza,. Nelle prossime settimane vedranno l'avvio dei lavori di posa dell'infrastruttura in fibra ottica anche i comuni di: Buccinasco, Cinisello Balsamo, Opera, Peschiera Borromeo, Rho,...... Monza,. Nelle prossime settimane vedranno l'avvio dei lavori di posa dell'infrastruttura in fibra ottica anche i comuni di: Buccinasco, Cinisello Balsamo, Opera, Peschiera Borromeo, Rho,...... Monza,. Nelle prossime settimane vedranno l'avvio dei lavori di posa dell'infrastruttura in fibra ottica anche i comuni di: Buccinasco, Cinisello Balsamo, Opera, Peschiera Borromeo, Rho,...

Torna la Festa di San Vittore Comune di Segrate

Si è svolta nei giorni scorsi, presso la città di Segrate all’auditorium San Francesco, la quarta edizione del premio “FairPlay&football”, ideato dal giornalista Paolo Amedeo. Tra i premiati alla ...La cerimonia di consegna si è svolta nei giorni scorsi all'Auditorium San Francesco della città di Segrate. Premiato anche il prof Caminiti, come ambasciatore nel mondo del bergamotto di Reggio Calabr ...