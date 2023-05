Sebastiano Pigazzi | «Giuseppi sono io»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 26 maggio 2023) Diventare attore sembrava un sogno, invece è bastato poco per convincere il regista che era lui l’uomo giusto.debutta nel secondo capitolo del sequel di Sex and the City, And Just Like That... A noi racconta di quella scena ripetuta 20 volte, del primo incontro con Carrie e di suo nonno: una leggenda