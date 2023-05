Se la comunità islamica vuole una moschea deve rispettare la legge La norma che tutela il Veneto

(Di venerdì 26 maggio 2023) A Padova non sorgerà una nuova, perché l'immobile indicato dallanon soddisfa i requisiti dellaregionale approvata dal centrodestra perre i residenti. Per costruirla, gli islamici dovranno richiedere una variante urbanistica, accollandosene gli oneri

... poiché sono le donne, all'interno di questo regime teocratico di matrice, le prime ... raccogliere informazioni sulle sue condizioni e contrastare il silenzio assordante della...Un evento ecumenico alla Sapienza La tavola rotonda sull'ecumenismo, che è stata co - organizzata dallaReligiosaItaliana (COREIS), ha avuto luogo presso la Sapienza, in data 24 ......imporsi come nuovo leader del panarabismo - un nuovo Gamal abd el - Nasser in versione- ... l'allora Segretario Onu Ban Ki - moon denunciò con sconcerto che lainternazionale "aveva ...