Se Big Tech fosse un Paese del mondo | quanto consumerebbe e inquinerebbe?

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 26 maggio 2023) Una domanda che, sotto certi versi, può sembrare assurda ma che – di fatti – non lo è assolutamente. Basta dare una letta all’ultimo rapporto di Karma Metrix per rendersi conto che Big(ovvero il gruppo delle maggiori aziende IT occidentali) consuma e inquinauno stato sviluppato. La risposta a entrambe le domande – sulle emissioni di CO2 e sull’energia consumata per le proprie attività – la troviamo ben espressa nel documento, in grafici di vario tipo che aiutano a capire – a colpo d’occhio – il peso suldi Bigin questi termini. LEGGI ANCHE >>> Dentro Microsoft, fuori Netflix: perché l’azienda è stata inserita nel report su ambiente e BigQuali sono le Bigprese in esame? Prima ancora di vedere quali sono le aziende coinvolte nell’analisi, un ...