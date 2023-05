Scuola | circolare “vieta” pantaloncini e t-shirt troppo corti | preside | “Nessun moralismo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 26 maggio 2023) Succede all'istituto comprensivo Mozart di Roma: "a repressione dei costumi, educhiamo all'armonia" No agli “abiti non appropriati”, evitare quindi “, canottiere e magliettecorte, capi di abbigliamento eccessivi e inopportuni”. E’ quanto si chiede agli studenti, insegnanti e personale non docente dell’istituto comprensivo ‘W. A. Mozart’, di viale di Castel Porziano nella zona dell’Infernetto a Roma, con unafirmata dal dirigente scolastico, Giovanni Cogliandro. Oggetto del provvedimento, “l’abbigliamento a”. Un abbigliamento che, si sottolinea, deve essere “adeguato” per “il rispetto dovuto alla sensibilità di tutti i componenti della nostra comunità scolastica e in generale dell’istituzione scolastica come ...