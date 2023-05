(Di venerdì 26 maggio 2023) Chi sarà l'allenatore del Napoli che ad agosto di ripresenterà ai nastri di partenza con il tricolore cucito sulle maglie? E quello della Juventus condannata a una ricostruzione quasi totale? E chi firmerà quella ristrutturazione in casa bianconera? E' un puzzle lontanissimo dall'essere composto quello che proietta il campionato sulla prossima stagione. Una tela con un uomo solo al centro, padrone del destino di almeno due società e, a cascata, di un altro bel numero di squadre. Il nome del tessitore solitario è Aurelio De, patron e presidente del Napoli campione d'Italia e detentore dei contratti che sulla carta legano ai partenopei fino al giugno 2024 sia Luciano Spalletti, allenatore, che Cristiano Giuntoli, direttore sportivo. Entrambi non saranno a Napoli ad agosto, questa è una delle poche certezze. Il tecnico ha lasciato capire che non vuole ...

...deciso di andare via da vincitori dopo la storica conquista dello. Entrambi sono ancora sotto contratto fino al 2024 e dovranno di conseguenza trattare le condizioni dei rispettivi...che con tutta probabilità andranno in scena al termine di due stagioni trionfali. Lo è già per il Napoli, che ha riportato loin città dopo 33 anni e che si prepara a dire addio a ...Ci sonoche non possono essere sbandierati nel vento caldo d ' una festa, con le lacrime ... il Renzo Piano del Terzoha dovuto furiosamente completare quel personalissimo ponte che l'...

Scudetto, divorzi e programmi fermi: la rete di De Laurentiis Panorama

Il presidente del Napoli scudettato non decide sul futuro di Spalletti e Giuntoli. Ferma la programmazione del club e anche quella della Juventus. Un anno fa toccò al Milan tricolore alle prese con lo ...