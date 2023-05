Scontro in A1 | Dylan muore a 26 anni | stava andando al matrimonio della sorella

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 26 maggio 2023)raggiungendo lain chiesa per ilquando il giovane di origini casertane,Bianco, è morto in un incidente sull’A1.viveva da diversicon la famiglia a Ostermundigen, nel Canton Berna, in Svizzera. Era arrivato in Campania per l’evento che poi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.