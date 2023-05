Scomparso maresciallo | lavorò nelle indagini sulla strage di Erba

(Di venerdì 26 maggio 2023) Le ricerche vanno avanti da mercoledì sera, quando il militare si è allontanato da casa e non ha fatto più ritorno. Un cane molecolare ha fiutato una traccia nei pressi del fiume Lambro

Le ricerche si concentrano a Lambrugo, Inverigo e Costa Masnaga, con cani molecolari ed elicottero. Il militare manca all'appello dal 24 maggio

Scomparso da due giorni un maresciallo dei carabinieri RaiNews

È scomparso da mercoledì sera un maresciallo dei carabinieri di 56 anni, in servizio alla stazione di Costa Masnaga (Lecco) ma residente a Erba. Le ricerche stanno andando avanti ininterrottamente da ...E’ stato mobilitato anche un elicottero per le ricerche di un maresciallo dei carabinieri scomparso tra le province di Como e Lecco. Volontari e soccorritori stanno pattugliando i territori dei comuni ...