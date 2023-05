Ennesimo possibile venerdì nero per chi si sposta con i mezzi pubblici quest'. I disagi sono da mettere in conto: tutte le cose da sapere, gli orari città per città e le motivazioni dello ...Le motivazioni delloNellogenerale diè coinvolto anche il settore scolastico, di ogni ordine e grado. Dalle 9 alle 17 invece disagi per i viaggiatori, con i treni che ...Trasporti, asili nido, scuole, ospedali, uffici pubblici e privati a rischio26 maggio 2023, per logenerale proclamato per l'intera giornata in tutta Italia, ad esclusione delle zone dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione, dall'Unione sindacale di base (Usb).

Sciopero oggi 26 maggio, a rischio treni, bus e metro: orari e fasce di garanzia a Roma, Milano e Napoli ilmessaggero.it

A Milano Atm garantisce il servizio di bus, filobus, tram e metropolitane fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18 mentre a Roma servizi per la mobilità fa sapere che… Leggi ...AGI - Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da una sigla sindacale autonoma, in ...