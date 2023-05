Sciopero nazionale 26 maggio 2023 | chi si ferma a Roma | a rischio treni e scuole

(Di venerdì 26 maggio 2023) Sarà un venerdì nero quello di oggi in tutta Italia. E i cittadini, da nord a sud, dovranno fare i conti con non pochi disagi perché, asili sono a. Per la giornata del 26, infatti, è stato indetto unosu scalae i lavoratori di molti settori incroceranno le braccia anche ae nel Lazio. Solo l’Emiliagna, colpita dall’alluvione, sarà esclusa dalla protesta: lì si continua a lavorare, a spalare il fango e ad aiutare le persone ‘intrappolate’ nelle loro abitazioni. Nel resto d’Italia, invece, lo, voluto dalla sigla sindacale Usb, ci sarà. E in molti si fermeranno. Aci sarà loAtac venerdì 26...

Anm informa che oggi, venerdì 26 Maggio , la Organizzazione Sindacale USB ha proclamato un'azione didi 24 ore in adesione allodi 24 ore di tutte le categorie pubbliche e private. L'eventuale interruzione del servizio verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia con le seguenti modalità: Linee di ...Inoltre, in concomitanza con lolocale , è in programma anche unodel trasporto ferroviario dalle ore 9 alle 1.59 che interesserà invece tutte le linee ferroviarie in ...'Martedì 2 maggio il sindacato Confail Faisa ha proclamato unodei trasporti pubblici locali a livello. A Milano , lopotrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle ...

"Dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di venerdì 26 maggio 2023 i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, ad esclusione ...AGI - Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da una sigla sindacale autonoma, in ...