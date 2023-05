Sciopero generale | dall' incognita trasporti alle scuole | cosa sapere

(Di venerdì 26 maggio 2023) L'Unione sindacale di base (Usb), con l'adesione di Ps e Fisi, ha indetto per quest'oggi venerdì 26 maggio unoper l'intera giornata: "Un passaggio importante per la ripresa delle rivendicazioni dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia dentro un’economia di guerra, sia quella in Ucraina sia quella scatenata dal governo Meloni contro le fasce più povere e deboli" hanno dichiarato i sindacati. Lo, che non interesserà i servizi essenziali delle zone dell'Emilia Romagna colpite'alluvione, coinvolgerà i settori pubblici e privati.

Assicurata una fascia di garanzia: a Milano il servizio delle linee di superficie e metropolitane gestito dall'Atm sarà in funzione fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18.Giornata nera per chi si sposta nelle città italiane, dove si prevedono disagi per bus, treni e lezioni scolastiche. Resta esclusa dalla protesta l’Emilia Romagna, duramente colpita dall’alluvione ...