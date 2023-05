Scioperi a Napoli | regolari linea 1 e funicolare | disagi su Eav

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoServizio regolare per la1 della metropolitana e per lacentrale. Servizio sospeso per ladi Mergellina e solo corse dirette alladi Montesanto. Pensantiper gli utenti dei mezzi Eav. Questa la situazione del trasporto pubblico ain conseguenza dello sciopero di 24 ore proclamato dall’Usb. Il servizio di bus e tram Anm è parzialmente ridotto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

per quanto riguarda le linee di superfice: (tram, bus, filobus) il servizio è garantito ...e sanità a rischio FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Cronacaa ...Gli operai hanno partecipato in massa a questi, indetti dalla Fiom - Cgil e dallo Slai ... Questo trasferimento, avvenuto nel 2008, con sentenza emessa dalla Corte d'Appello diè stato ...I settori coinvolti Roma Milano e la LombardiaTorino Palermo I settori coinvolti Come riporta il portale dedicati aglidel ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, lo sciopero ...

Sciopero a Napoli il 26 maggio 2023: orari di treni, metro e bus Anm ... Fanpage.it

Sciopero del trasporto pubblico in tutta Italia. A Napoli l’Azienda Napoletana Mobilità, l’Ente Autonomo Volturno e Trenitalia hanno già ...Sciopero generale in Italia venerdì 26 maggio: quali sono i servizi a rischio e i disagi possibili per asili nido, scuola, trasporti, sanità e uffici pubblici.