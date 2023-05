Scienza | ecco il naso elettronico “salva-vita” | fiuta sostanze chimiche nocive

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 26 maggio 2023) Realizzare un dispositivo in grado di identificare e riconoscere i composti organici volatili,che possono avere conseguenze gravi per la salute. A questo obiettivo e’ stato orientato uno studio, pubblicato sulla rivista Applied Physics Reviews, condotto dagli scienziati dell’American Institute of Physics. Il team, guidato da Weiwei Wu, ha ideato unche puo’ differenziare lea cui viene esposto. I composti organici volatili, o COV, sono spesso presenti in vernici, prodotti farmaceutici e refrigeranti, ma allo stesso tempo possono essere marcatori di esplosivi, infestazioni di insetti, deterioramento di alimenti e malattie. Questepossono provocare un impatto negativo per la salute, per questo e’ importante identificare ...