Scienza | crittografia smartphone | arriva la tecnologia quantistica

(Di venerdì 26 maggio 2023) L’azienda Alea Quantum Technologies, spin-out della Technical University of Denmark (DTU), ha sviluppato un generatore di numeri casuali meccanico quantistico che, se ridotto alle dimensioni di un chip, potrà essere incluso nell’elettronica dei telefoni cellulari e usato per la. Nel giro di pochi anni, la protezione delle comunicazioni con lapotrebbe diventare un elemento fisso nei telefoni cellulari, proteggendo così le comunicazioni dalle violazioni. Lae’ gia’ stata testata in Danimarca in occasione di trasferimenti di dati di grandi dimensioni nel settore finanziario, e ora l’azienda spin-out della Technical University of Denmark ha sviluppato un generatore di numeri casuali meccanici quantistici talmente semplice da poter essere prodotto a basso prezzo e da ...