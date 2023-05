Sci di fondo | i convocati dell’Italia per il raduno di Dobbiaco Le prime scelte di Markus Cramer

(Di venerdì 26 maggio 2023) Parte per la Nazionale italiana di sci dila stagione 2023-2024: la squadra di Coppa del Mondo di sci di, guidata dal nuovo responsabile tecnico, inizia il proprio percorso da, in Alto Adige, dove resterà per otto giorni di allenamenti e test da domenica 28 maggio a domenica 4 giugno. Sono otto gli azzurrida, sei uomini e due donne: per il settore maschile presenti Francesco De Fabiani, Simone Mocellini, Davide Graz, Paolo Ventura, Simone Daprà ed Elia Barp, per il settore femminile chiamate Caterina Ganz e Francesca Franchi. Oltre che da, lo staff sarà formato anche dal pool di tecnici federali composto da Paolo Riva, Tommaso Custodero, Francois Ronc Cella e Claudio Consagra, a cui vanno ...

Dal 29 maggio al 4 giugno, una settimana intera di lavoro per gli atleti dei gruppi Coppa del Mondo (non ci sarà Pellegrino).