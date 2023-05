Schlein Pd | “Meloni si isola in Ue scegliendo amici sbagliati”

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 26 maggio 2023) ROMA – Per Elly“senza Europa non andiamo da nessuna parte”, ma Giorgia“si“gli”. La segretaria Pd lo ha detto parlando al Festival dell’economia. Il discorso, spiega, vale “sulla questione dei cambiamenti climatici, sulla giustizia fiscale, sulla migrazione, sulla politica estera”. Serve l’Europa, insiste, ma “dobbiamo starci con un sistema di capacità di far valere i nostri interessi, capendo che spesso coincidono con il più alto interesse europeo. Ma non si fasi per anni glindosi come sta facendo Giorgia. Che per anni si è scelta comei nazionalisti come Orban e altri paesi che stanno ...