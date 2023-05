Sant’Agata de’ Goti | tante novità alla presentazione ufficiale dell’Infiorata 2023

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiTorna uno degli eventi più attesi della primavera saticulana, occasione unica per vedere il bellissimo centro storico dide’, uno dei Borghi più belli d’Italia, completamente invaso da una moltitudine di petali colorati: Domenica 11 giugno, per tutto il giorno, torna l’INFIORATA DIde’. Si partirà da Piazza Trieste e Piazza Castello, per proseguire lungo la via principale del centro storico di Via Roma, per continuare poi a Piazza Viscardi, Piazza Trento, Piazza del Carmine, Piazza San Francesco, Piazza Municipio, Piazza Umberto I e infine Piazza Duomo-Sant’Alfonso. Tra la sera del sabato e la mattina della domenica scuole, associazioni, commercianti e cittadini si riuniranno per realizzare quadri floreali di varie dimensioni. La Società Operaia del Mutuo ...