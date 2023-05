Sanità pubblica e peste suina | il punto in un convegno all’Istituto Zooprofilattico di Portici

(Di venerdì 26 maggio 2023) Si è tenuto ieri mattina, presso l’IstitutoSperimentale del Mezzogiorno, un importante convengo nazionale sui fattori di rischio provenienti dalla globalizzazione, migrazione, cambiamenti climatici e malattie infettive trasmissibili. La Regione Campania e il Ministero della Salute, insiemeSperimentale del Mezzogiorno e ai Centri di Referenza competenti, hanno voluto fortemente che questo meeting fosse tenuto in Campania, Regione da tempo impegnata sul fronte della realizzazione di modelli di monitoraggio e analisi finalizzati all’identificazione dei fattori di rischio che risiedono nell’ambiente e nel mondo animale per un’azione di prevenzione e contenimento delle malattie a tutela della salute umana e animale. Presenti all’incontro nomi di assoluto rilievo nazionale e internazionale, come ...

...Artificiale è utile anche alla salute Ultima scoperta legata al suo utilizzo nel campo della,... che l'OMS ha classificato come una minaccia critica alla salutee inserito in una ...... della dirigenza sanitaria, amministrativa e del comparto, rappresenta un traguardo fondamentale per tutti i lavoratori dellache la Fials del Lazio, intende raggiungere,di concerto ...Il nodo ancora non sciolto è quello della rigenerazione dellaAmministrazione, a livello ...rischiosa ma necessaria dopo anni di riduzione di investimenti pubblici significativi in, ...