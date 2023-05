Sandro Giacobbe | chi è la moglie Marina Peroni | “Quando l’ho conosciuto è andata malissimo”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 maggio 2023)è ladi, più giovane di lui di diversi anni ma legati e affiati come non mai.ha 45 anni, nella vita è una cantautrice e consi è esibita sulle note della canzone Ali per volare. Stando alla sua biografia su Instagram, sappiamo che è autrice e cantautrice e che ha una laurea in discipline psicosociali.prima di incontrareera sposato con una donna e da quell’unione sono nati due figli, Andrea e Ales. Dopo il divorzio,ha iniziato una storia d’amore con, che ha una figlia, Erika., chi è la...