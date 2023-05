Sampdoria-Sassuolo | sintesi | tabellino | risultato | moviola e cronaca

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il match valido per la 37esima giornata di Serie A traAllo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per la 37esima giornata di Serie A.

'Giù le mani dalla': il coro sentito più volte in questi mesi allo stadio rimbomba sotto la sede blucerchiata ...dai Gruppi della Sud e diretto a Marassi per la sfida contro ilOggi, venerdì 26 maggio, in occasione del corteo dalla sede dellaallo stadio Luigi Ferraris , dove si gioca l'ultima partita in casa della già retrocessa(ospite il),...Le sfide sul campo Torna il campionato di serie A, stasera si gioca. Domani altre quattro gare: Salernitana - Udinese, Spezia - Torino, Fiorentina - Roma e Inter - Atalanta.

Le formazioni ufficiali di Sampdoria e Sassuolo, sfida valida per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023.Genova – “Giù le mani dalla Sampdoria”: il coro sentito più volte in questi ... organizzato dai Gruppi della Sud e diretto a Marassi per la sfida contro il Sassuolo. “Liberate la Samp” cantano i ...