Sampdoria-Sassuolo | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

(Di venerdì 26 maggio 2023) Retrocessione matematica per i blucerchiati. Salvezza conquistata con largo anticipo per i neroverdi. Tradotto: questa sfida non interessa, davvero, a nessuna delle dueche scenderanno in campo sul manto erboso del Luigi Ferraris di Genova. Da una parta ladi Dejan Stankovic, divisa tra la programmazione per la prossimaB e gli spettri di una crisi societaria che potrebbe essere risolta con un’acquisizione clamorosa; dall’altra parte ildi Alessio Dionisi che non ha più nulla da chiedere a questo campionato. Ecco tutto quello che c’è da sapere sucon le, il pronostico e latelevisiva dell’incontro di...

Rassegna stampa di venerdì 26 maggio , oggi torna la Serie A con il penultimo turno, il trentasette. In campo alle 20:45. Gara decisamente inutile ai fini della classifica da entrambe le parti a meno che la Roma non vinca l'Europa League, tanto da liberare un posto nella prossima competizione e ...Pronti per il tour dai ritiri Partiamo, venerdì ore 20:45, Gunter out e Amione in Ultima gara casalinga di stagione per la Samp di Dejan Stankovic. Il tecnico ...Le probabili formazioni di(3 - 4 - 1 - 2): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini.(4 - 3 - 3): ...

Alle 20.45 Sampdoria e Sassuolo in campo allo stadio Luigi Ferraris di Genova dopo l'1-2 per i blucerchiati dell'andata. Negli ultimi dieci incontri diretti tra le due squadre in serie A si sono ...Dopo aver ritrovato il gol contro il Milan, Fabio Quagliarella può ripetersi nell’ultima gara casalinga della Sampdoria contro il Sassuolo (poi i blucerchiati chiuderanno a Napoli, squadra del cuore ...