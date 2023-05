Sampdoria-Sassuolo oggi in tv | Serie A 2023 | orario | canale | programma | streaming | probabili formazioni

(Di venerdì 26 maggio 2023) Sarà la sfida traad aprire questa sera, venerdì 26 maggio, la 37ma e penultima giornata diA. Il match, con calcio di inizio alle 20.45, sarà trasmesso sia su DAZN e Sky. La gara mette di fronte i blucerchiati già retrocessi e untranquillo a metà classifica e senza velleità europee. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Dejan Stankovic dovrebbe riconfermare la difesa a quattro con Ravaglia in porta, Zanoli e Augello terzini e la coppia Murillo-Nuytinck al centro. A centrocampo, Winks e Rincon, con Djuricic e Leris sulle fasce. In attacco la coppia Gabbiadini-Quagliarella. Formazione tipo per il, anche se Alessio Dionisi deve rinunciare a Laurienté infortunato e Tressoldi ...

Infortunati: Audero; Conti; Sabiri; Pussetto. Squalificati: Gunter (una giornata).Infortunati: Frattesi; Alvarez, Laurienté. Squalificati: Ruan (una giornata). Spezia ...Nuovo giro, nuova corsa. In arrivo il penultimo turno di campionato. Si inizia domani con, si chiude domenica sera con Juventus - Milan, sfida che potrebbe decidere i percorsi 'europei' delle due squadre. Esaminiamo le possibili scelte per il Fantacalcio. DIFENSORI ...Commenta per primo Conto alla rovescia . Mancano due turni alla fine del campionato. Si parte domani sera alle 20.45 con l'anticipo tra, si prosegue sabato con Salernitana - Udinese e Spezia - Torino alle 15, Fiorentina - Roma alle 18 e la sfida Champions tra Inter ed Atalanta alle 20.45. Si chiude domenica con ...

Probabili formazioni Sampdoria Sassuolo: le scelte degli allenatori Samp News 24

Una sola partita di Serie A è in programma oggi, venerdì 26 maggio, per la 37esima giornata di campionato. Si tratta di Sampdoria-Sassuolo. La gara, visibile sia in streaming su DAZN che in television ...Vigilia di campionato per la Sampdoria di Dejan Stankovic che si è ritrovata anche oggi al Mugnaini di Bogliasco. Il club blucerchiato aprirà la 37ª giornata di Serie A contro il Sassuolo… Leggi ...