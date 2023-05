Sampdoria-Sassuolo LIVE 0-0

Tomas Rincon, centrocampista della, ha parlato prima del fischio d'inizio della sfida contro ilTomas Rincon, centrocampista della, è stato intervistato prima del match di Serie A contro ilai microfoni di Dazn. LE PAROLE ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 37ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Meravigliai. L'EPISODIO CHIAVE DEL .Il match valido per la 37esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per la 37esima giornata di Serie ...

Sampdoria-Sassuolo, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Di seguito le ultime dai campi su Sampdoria-Sassuolo, raccolte dagli inviati di TMW: Sampdoria-Sassuolo - Venerdì 26 maggio, ore 20.45 Arbitro:.Sampdoria-Sassuolo apre la 37^ giornata di Serie A. Al Ferraris il fischio d'inizio della gara è previsto per le 20:45. Ultima in casa della stagione per la Sampdoria ...