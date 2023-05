Sampdoria-Sassuolo | le probabili formazioni

(Di venerdì 26 maggio 2023) Questa sera in campo il primo anticipo della Serie A tra, ecco leQuesta sera in campo il primo anticipo della Serie A tra, ecco le(3-4-1-2): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Quagliarella. All. Stankovic.(4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Thorstvedt, Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Bajrami. All. Dionisi.

E contro illa squadra di Stankovic si congederà dal proprio pubblico al termine della ... il futuro è adesso: ricapitalizzazione, acquisto del club o sarà liquidazione: tutte le ...Ecco le probabili formazioni:(3 - 4 - 1 - 2): Ravaglia; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Quagliarella, Gabbiadini. All. Stankovic.(4 - 3 - 3): ...Commenta per primovale più per il Fantacalcio che per altro. Poco da dire su questo anticipo di Serie A che di Serie A ormai non è più: i doriani sono retrocessi e hanno pochissimo da tirare su da ...

La Lega Calcio ha deliberato mercoledì scorso una vera e propria norma salva-Sampdoria, che consentirà di erogare ... che questa società non può e non deve scomparire. E contro il Sassuolo la squadra ...Ultima in casa in questa sfortunata stagione per la Sampdoria. Il pubblico avrà l’occasione di salutare Fabio Quagliarella, capitano 40enne dei blucerchiati, che farà coppia con Manolo Gabbiadini.