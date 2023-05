Sampdoria-Sassuolo 2-2 Quagliarella saluta e si commuove

Leggi su agi

(Di venerdì 26 maggio 2023) AGI -impattano nell'anticipo del venerdì della 37 giornata di Serie A. A Marassi finisce 2-2 un match che comunque aveva poco da raccontare: apre Gabbiadini, Berardi ed Henrique la ribaltano in pochi istanti, poi nella ripresa l'autogol di Erlic vale il definitivo pareggio. Nel finale da sottolineare il commovente saluto del popolo doriano nei confronti di Fabio, alla sua ultima partita davanti al proprio pubblico: cori e standing ovation per lo storico capitano, uscito dal campo commosso e abbracciato da tutti i compagni. 40-year-old Fabiois subbed off at home and shown love by thefans. A Serie A legend. pic.twitter.com/IfuYrQR6vT — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) May 26, 2023 Il match Succede di tutto in poco più di dieci ...