Sampdoria-Sassuolo 2-2 LIVE | autogol di Erlic | pareggio dei blucerchiati

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il match valido per la 37esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per la 37esima giornata di Serie A.

Il match valido per la 37esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per la 37esima giornata di Serie ...... per guai giudiziari ed accuse di falso in bilancio, e, alle prese con un complicato ... Conti molto attenti in alcuni club tra cui il, mentre la squadra che ha speso di meno è stata ...... la penultima del campionato di Serie A 2022 - 2023, è quello che vede di fronte lae il, squadre che non hanno più nulla da chiedere alla stagione. Un frame dell'andata (LaPresse) ...

Sampdoria-Sassuolo, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Sampdoria - Sassuolo 1-2 nei primi 45': ecco le immagini dei gol del primo tempo che vede i neroverdi in vantaggio.Sampdoria - Sassuolo: ecco le immagini del gol di Mateus Henrique che all'11' segna il gol che vale il vantaggio per i neroverdi.