Sampdoria-Sassuolo 1-2 LIVE | colpo di testa di Leris | pallone largo

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il match valido per la 37esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per la 37esima giornata di Serie A.

Andrea Pinamonti, attaccante del, ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro laAndrea Pinamonti ha parlato così a Dazn prima di. LE PAROLE ...Il match valido per la 37esima giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Ferraris,si affrontano nel match valido per la 37esima giornata di Serie ...... la penultima del campionato di Serie A 2022 - 2023, è quello che vede di fronte lae il, squadre che non hanno più nulla da chiedere alla stagione. Un frame dell'andata (LaPresse) ...

Sampdoria-Sassuolo, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Ecco tutti gli assist della giornata al fantacalcio in aggiornamento in tempo reale. Queste sono le scelte della redazione Fantacalcio.it, tutte le decisioni sui +1 del turno di campionato in corso. S ...Sampdoria - Sassuolo: ecco il gol di Manolo Gabbiadini che manda avanti la squadra di Stankovic all'ottavo minuto.