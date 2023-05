Sampdoria | Quagliarella | ‘Voglio continuare a giocare qui per risalire in Serie A’ | Serie A

(Di venerdì 26 maggio 2023) 2023-05-26 23:05:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Dopo le lacrime al momento della sostituzione, Fabiofatica a parlare nel post partita. Ha delle pause, sospira. Ma le sue parole arrivano dritte al cuore: “Le emozioni sono indescrivibili. Io ho salutato perché sicuramente è l’ultima inA davanti al mio pubblico ed era giusto salutarlo, ma io mi sento ancora di poter dare una mano a questa società. La vorrei riportare dove l’ho lasciata questa sera. Ho un obiettivo, se la società nuova che arriverà volesse subitosa che può contare su di me. Da giocatore. Una tifoseria del genere è uno spettacolo, era giusto che la salutassi stasera dopo tutto quello che hanno fatto per noi. Il mio contratto scadrà e non so cosa ci sarà nei progetti della futura società e quindi mi sembrava ...

