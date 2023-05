Sampdoria | Quagliarella | “Sicuramente questa è l’ultima in Serie A davanti al mio pubblico”

(Di venerdì 26 maggio 2023) Fabioha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match del Ferraris contro il Sassuolo: “Le emozioni sono indescrivibili, li ho salutati perchéinal mio, era giusto salutarli. Mi sento ancora di poter dare una mano asocietà, vorrei riportarla dove l’ho lasciatasera, se la società nuova vorrà potrà contare su di me, io ci sarò”. Poi ha proseguito: “È stata un’annata disastrosa sotto tutti i punti di vista, gli unici che hanno vinto sono i nostri tifosi, ci sono stati vicini per tutto il campionato, non li avevo mai visti.col Napoli? Forse è la chiusura perfetta, sarò un’altra giornata ricca d’emozioni”. SportFace.

...2 - 2(3 - 4 - 1 - 2) : Turk; Oikonomou (22' st Murillo), Nuytinck (1' st Murru), Amione (1' st Paoletti); Zanoli, Winks, Rincon (16' st lkhan), Augello; Leris; Gabbiadini,(40'...Al 77' lariesce inaspettatamente a pareggiare grazie ad un'autorete: Erlic devia nella propria porta una conclusione di. L'ultima emozione del match è la standing ovation del ...GENOVA - Un ultimo scatto di orgoglio per lae i suoi tifosi . Nonostante la retrocessione già arrivata e un futuro per la crisi ...un tributo da brividi prima il capitano Fabioe ...

