Sampdoria | Quagliarella esce in lacrime | standing ovation dei tifosi

All'88' Stankovic richiama(problema alla coscia destra) in panchina: l'attaccante blucerchiato in lacrime riceve l'omaggio di tifosi e compagni. A breve il servizio completo.: ...Nel finale due grandi parate di Turk ed il tributo a Fabioche scoppia in un pianto che sa tanto d'addio. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS(3 - 4 - 1 - 2): Turk 7; Oikonomou ...e Sassuolo pareggiano 2 - 2 nell'anticipo della 37/a giornata di serie A. Tutte a inizio ... Emozione nel finale quandoesce, in lacrime, e riceve la standing ovation del pubblico ...

GENOVA (ITALPRESS) – Finisce 2-2 il match tra Sampdoria e Sassuolo, una sfida in cui entrambe le squadre avevano poco da chiedere alla classifica: Gabbiadini ha sbloccato la sfida, Berardi ed Henrique ...Immagini emozionanti al Ferraris: tutto il Ferraris in piedi all'uscita dal campo di Fabio Quagliarella, che non trattiene le lacrime ...