Sampdoria | le pagelle di CM | difese da incubo | Quagliarella 10 alla carriera

(Di venerdì 26 maggio 2023)-Sassuolo 2-2 Turk 6: viene infilzato due volte in un minuto, nella seconda occasione forse ha qualche colpa in uscita. Attento su...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/23:- Sassuolo Ledei protagonisti del match trae Sassuolo, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Berardi (Sassuolo) FLOP: Oikonomou (...... lee le parole dei protagonisti; ecco le possibile scelte dei due allenatori Dejan Stankovic ed Alessio Dionisi.- In attacco dovrebbe essere confermato Quagliarella in coppia con ...PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - CONVOCATI - ARBITRI -- PRONOSTICI Venerdì 26 maggio 20.45Sassuolo Sabato 27 maggio 15.00 Salernitana - Udinese Spezia - Torino 18.00 Fiorentina - ...

Le pagelle della Sampdoria - Turk prodigioso, Gabbiadini col piede caldo. Amione in confusione TUTTO mercato WEB

Termina sul 2-2 l'anticipo della 37ª giornata di Serie A tra Sampdoria e Sassuolo: in gol Gabbiadini, rete di Berardi per gli ospiti ...Alle 20:45 ci sarà la sfida Sampdoria - Sassuolo. Ecco le formazioni ufficiali: Sampdoria (3-5-2): Turk; Oikonomou, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Leris; ...