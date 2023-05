Sampdoria | Lanna | “Cessione società? Da sistemare alcuni aspetti | tanti consulenti al lavoro”

(Di venerdì 26 maggio 2023) “Stiamo cercando di chiudere tutte le varie criticità delle varie proposte, non si è parlato di progetti. Gli acquirenti (Radrizzani o Barnaba, ndr) la prendono per avere progetti seri per questi colori. Ci sono, bisogna mettere a posto qualcosa, devono essere accordi precisi e ben scritti, ci sono al”. Lo ha dichiarato il presidente dellaMarcoai microfoni di Sky Sport dopo il 2-2 contro il Sassuolo: “Devo ringraziare questi ragazzi, ho visto anchetifosi giovani in gradinata. Questo è il futuro della, vedere questo attaccamento ai colori con una squadra retrocessa e unain difficoltà è stato emozionante. Non so quale sarà il mio futuro, ...

Dopo la standing ovation per Quagliarella, altri istanti da brividi al Ferraris subito dopo il triplice fischio quando il presidente della, Marco, è sceso sul terreno di gioco ed è ...Genova . E' andata deserta l'assemblea dei soci della, che era stata programmata per oggi pomeriggio, in prima convocazione, alle ore 15:00. Ma ... c'erano solo Marcoe i consiglieri ...La partita contro il Sassuolo questa sera, ma soprattutto la sfida per la cessione del club e per salvare la società. Marcoha fatto il punto sul momento dellaparlando a margine del del Torneo Ravano. "Novità per la società No, ma stanno lavorando professionisti e consulenti per chiudere gli accordi, ...

"E' stato davvero emozionante, è difficile trovare le parole per raccontare quello che sto vivendo. Per me è stato un saluto perché è l'ultima in serie A in casa per il sottoscritto ma non per la Samp ...Già retrocessa e alle prese con un futuro incerto, la squadra di Stankovic pareggia in rimonta: emozionanti le dediche dei tifosi blucerchiati ...