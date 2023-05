Sampdoria | i tifosi protestano ancora | «Giù le mani dalla squadra»

(Di venerdì 26 maggio 2023) Idellasi sono radunati sotto la sede di Corte Lambruschini, esprimendo la propria vicinanza allaI sostenitori dellasi sono radunati sotto la sede di Corte Lambruschini per esprimere,una volta, la loro vicinanza al club nel momento più cupo della sua storia, secondo quanto riferisce Sampnews24. Magliette e striscione con la frase “Giù le”, e poi cori contro Massimo Ferrero ed Edoardo Garrone: «Idella Samp sonovivi, via gli infami».

Un maxi striscione con la scritta 'Giù le mani dalla Samp' apre il corteo deidellapartito dalla sede della società, in Corte Lambruschini e diretto allo stadio dove è in programma tr a poco l'ultima gara casalinga del campionato che vede come avversario il ...Genova . Urla, cori e striscioni con su scritto "Giù le mani dalla" ma anche " Giornalisti infami ". Migliaia didellasono scesi in piazza formando un corteo oggi, giorno dell'ultima partita in casa contro il Sassuolo, per far sentire la propria voce con cori da Corte Lambruschini fino allo ...E' in corso di svolgimento il corteo organizzato dai gruppi della Gradinata Sud deidelladalla sede del club allo stadio, dove alle 20.45 si gioca- Sassuolo, l'ultima partita in casa dei blucerchiati, già retrocessi e a rischio fallimento. Il corteo ...

Un maxi striscione con la scritta “Giù le mani dalla Samp” apre il corteo dei tifosi della Sampdoria partito dalla sede della società, in Corte Lambruschini e diretto allo stadio dove è in programma t ...Genova. Urla, cori e striscioni con su scritto “Giù le mani dalla Sampdoria” ma anche “Giornalisti infami“. Migliaia di tifosi della Sampdoria sono scesi in piazza formando un corteo oggi, giorno dell ...