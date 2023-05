Sampdoria | i convocati di Stankovic per il Sassuolo | tante assenze

Al termine della rifinitura mattutina svolta al 'Mugnaini' di Bogliasco, Dejan Stankovic ha convocato 23 blucerchiati per la sfida di questa sera, venerdì, al 'Ferraris' con il Sassuolo (ore 20.45), ...Pronti per il tour dai ritiri Partiamo- SASSUOLO, venerdì ore 20:45, Gunter ... Da monitorare il possibile rientro tra idi Caldara Torino, Miranchuk recuperabile Juric ...Ultimo impegno stagionale per ladi Tufano. Domani, sabato, i giovani blucerchiati, a salvezza già acquisita, scenderanno ... il tecnico doriano ha diramato la lista dei 20, tra cui ...

Primavera 1 TIM: i convocati di Tufano per Roma-Sampdoria - U.C Sampdoria.it

Scelte importanti per Dionisi in queste ultime giornate di campionato: questa sera si va a Genova contro la Samp ...