Salernitana-Udinese venerdì 26 maggio 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 26 maggio 2023) Lasaluta i propri tifosi festeggiando la seconda salvezza consecutiva in una gara contro l’che non ha valore per la classifica. I friulani perdendo 1-0 contro la Lazio, seconda sconfitta consecutiva dopo il 2-0 sul campo dell’, hanno chiuso la volata per l’ottavo posto con due gare di anticipo e non avranno obiettivi InfoBetting: Scommesse Sportive e

Squalificati: /Infortunati: Fazio; Dia, Valencia. Squalificati: Daniliuc e Gyomber (... Squalificati: /Infortunati: Ebosele, Ebosse, Ehizibue; Deulofeu, Success (dubbio). ...Le probabili formazioni di(3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; Lovato, Troost - Ekong, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Piatek. Allenatore: ...Si parte domani sera alle 20.45 con l'anticipo tra Sampdoria e Sassuolo , si prosegue sabato cone Spezia - Torino alle 15, Fiorentina - Roma alle 18 e la sfida Champions tra ...

La partita Salernitana - Udinese di Sabato 27 maggio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 37ma giornata di Serie A 2022-2023 ...StampaQuasi di 13.300 tickets emessi per un totale di 25.743 spettatori (39 ospiti) per S-, sabato 27 maggio all’Arechi alle 15 ’ : ...