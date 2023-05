Salernitana-Udinese | Sousa | “A breve incontro con Iervolino | bisogna fare mercato per migliorare”

(Di venerdì 26 maggio 2023) “Con il presidente aavremo unper parlare ma il direttore è il referente e sa benissimo cosa penso. Conosce l’idea del mio modello di gioco e le caratteristiche dei giocatori che vorrei, si vuole dare più stabilità soprattutto ai giocatori il cui rendimento è noto e poiunaggiuntivo per potere andare a uno step ulteriore”. Lo ha detto l’allenatore della, Paulo, in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’: “La settimana che abbiamo vissuto è stata simile a tutte le altre precedenti, la pressione del risultato non esiste più, però deve esserci sempre la positiva pressione di superarci e migliorarci ogni giorno per essere sempre più competitivi. Nulla è meglio di lavorare nel calcio, ci rende felici. ...

SABATO 27 MAGGIO 2023 Spezia vs Torino ore 15:00 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)vsore 15:00 [disponibile con opzione ZONA ...... Andrea Sottil starebbe pensando di far partire da titolare Florian Thauvin nell'ultima giornata di Serie A contro la. Il francese è infatti favorito rispetto a Nestorovski per una maglia ...Nella giornata di sabato altre quattro gare, alle 15 la sfida traed, anche in questo caso una passerella finale. Alla stessa ora Spezia - Torino, con i liguri che tenteranno l'...

'Non abbiamo più la pressione del dover fare risultato, ma lavoriamo per essere competitivi' SALERNO (ITALPRESS) - A breve Paulo Sousa e ...L’U.S. Salernitana 1919 è lieta di comunicare che a partire dalle ore 16:00 di oggi saranno in vendita i tagliandi per la gara Salernitana – Udinese per il settore Curva Nord ...