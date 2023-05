Salernitana | il punto su Paulo Sousa | 'Il futuro sono i giovani'

(Di venerdì 26 maggio 2023) Lavuole confermarein panchina per la prossima stagione. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la società...

... sabato ore 15, Dia finisce nella lista degli indisponibili Uno dei protagonisti di ... A quelAcerbi scalerà al posto di Bastoni che, al pari di Darmian, scivolerà in panchina Atalanta,...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 laEvidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo ... segnato inizialmente da incertezze al servizio da entrambe le formazioni, si è giocatosu...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 laEvidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo ... La famiglia, terrorizzata, a quelsarebbe corsa verso il cancello di casa, inseguita dai tre che ...

Roma-Salernitana 2-2, gol e highlights: Matic segna il pari all'83' Sky Sport

Da quando Paulo Sousa siede sulla panchina della Salernitana (23ª giornata), nessuna squadra ha incassato meno sconfitte dei granata in campionato (due, al pari della Fiorentina). La ...Mercato Salernitana, i Granata lavorano al possibile addio di Boulaye Dia: il sostituto è uno dei migliori giocatori della Ligue 1.