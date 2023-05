Salernitana | Dia ko | probabile stagione finita

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) Laha probabilmente perso il suo perno offensivo per questo finale di. Boulaye Dia non disputerà le ultime due partite dei granata, ormai certi della permanenza in Serie A per la terzaconsecutiva, mai accaduto nella storia. Il centravanti senegalese, 16 reti in 33 presenze, si è infortunato in settimana e, secondo quanto raccolto dalla redazione di Tutto, non c’è solo una distorsione, ma anche un problemino al menisco interno. Nulla di così problematico, poiché in meno di un mese sarebbe abile e arruolato. Ma comunque sarebbe abbastanza per tenerlo fuori per il finale di campionato. Il ventiseienne è arrivato in granata quest’estate in prestito oneroso per un milione di euro e diritto di riscatto di dodici milioni. Ci ha messo poco a diventare il perno dell’attacco della ...