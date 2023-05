É la prima volta da quando è arrivato ai Reds nel 2017 chefallisce l'ingresso nella massima competizione continentale. La squadra di Jurgen Klopp chiuderà al quinto posto, partecipando così ...Gabriele ci ha lasciati,è ancora grave mentre Samuel sta già meglio. I genitori di Gabriele ... In questi giorni non sappiamo proprio che dire e magari ci viene anche ala fede. Guardiamo ...Gabriele ci ha lasciati,è ancora grave mentre Samuel sta già meglio. I genitori di Gabriele ... In questi giorni non sappiamo proprio che dire e magari ci viene anche ala fede. Guardiamo ...

Salah: "Mancare la Champions inaccettabile ". Klopp: "Noi non all'altezza" La Gazzetta dello Sport

Mohamed Salah ha espresso la sua delusione per la mancata qualificazione in Champions League del suo Liverpool, certezza dopo la vittoria di ieri del Manchester United contro il Chelsea. Il suo pensie ...Per l'attaccante Mohamed Salah, la mancata qualificazione alla Champions League con il Liverpool è uno shock. «Sono devastato. Non ci sono scuse», ha scritto l'egiziano sui social media. Dopo la ...