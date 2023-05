Russia | esplosioni nella città di Krasnodar | «Attacco dei droni ucraini» – Il video

(Di venerdì 26 maggio 2023) Una serie disi è verificatanotterussa di. Secondo i media locali le difese aeree dellasono entrate in azione dopo che il centro è stato attaccato da. Le autorità regionali citate dall’agenzia Tass confermano almeno un’esplosione. E aggiungono che ci sono danni materiali ma «secondo le stime iniziali nessuno sarebbe rimasto ferito». Non è la prima volta che si verificanoin questo territorio: era già successo il 5 maggio scorso presso la raffineria di petrolio Ilsky, presumibilmente causate sempre da undi. L’incendio al ministero della difesa e gli altri attacchi Intanto si verifica un numero crescente di segnalazioni di attacchi ...

Obiettivo: Vladimir Putin. "Siamo pronti a ucciderlo. Il nostro compito prioritario è distruggere il comandante dell'unità che dà ai suoi uomini l'ordine di attaccare", ha affermato il vice capo dell' ...- La guerra in Ucraina lentamente cambia volto, sempre più frequentamente si registrano blitz ucraini al di là del confine, in. E' successo più di una volta nella zona di Belgorod ed è ...si erano già verificate presso la raffineria di petrolio Ilsky nell'Oblast di Krasnodar inil 5 maggio scorso, presumibilmente causate sempre da un attacco di droni. Il giorno prima,...

Esplosioni a Krasnodar, ancora droni sulla Russia [VIDEO] AGI - Agenzia Italia

La guerra in Ucraina giunge al giorno 457. Nella notte allarme aereo in 11 regioni, esplosioni a Dnipro. I servizi segreti ucraini dicono che "il nostro obiettivo principale è consegnare Putin al trib ...Esplosioni stanotte nell’oblast ucraino di Dnepropetrovsk e in particolare a Dnipro. Allarme antiaereo in altre 11 regioni, compresa quella di Kiev. Esplosioni anche nella città russa di Krasnodar, me ...