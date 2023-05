La guerra in Ucraina,c'è da sapere La caduta di Bakhmut - L'interattivo Ecco perchè l'Italia ...- La timeline Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina -... più che necessaria", per il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che ha assicurato che "i servizi di sicurezza russi conoscono il loro lavoro e sannostanno facendo". Poi è arrivata la ...Laha l'obbligo di garantire la sicurezza della Bielorussia, 'che faremo di fronte a un'evidente minaccia', ha sottolineato. Il Capo dell'SVR Naryshkin su quanto accaduto al comandante in ...

Russia, cosa sappiamo sulle incursioni dei partigiani anti-Putin WIRED Italia

Nonostante le rassicurazioni di Kyiv, questo è il secondo raid delle milizie dell'opposizione in Russia organizzato in coordinamento con gli ucraini, dopo quello a Bryansk a marzo. Nel frattempo, si ...I prezzi del gas sono scesi in Europa ai livelli di giugno 2021, mentre la Russia ha perso il suo principale cliente.