Rugby | Top 10 | Rovigo e Petrarca Padova | il derby che decide il titolo

(Di venerdì 26 maggio 2023) Appuntamento domenica sera, con fischio d’inizio alle ore 21, allo Stadio Lanfranchi di Parma per la finalissima del Top 10, il massimo campionato italiano di. In campo le due favorite della vigilia, le due formazioni che hanno chiuso in vetta la stagione regolare e che per il terzo anno di fila vedrà affrontarsi. Dopo una lunga rimonta i rossoblù hanno superato ilnel finale di stagione chiudendo al primo posto con 71 punti, cinque in più dei diretti avversari, con Valoe Colorno che avevano conquistato un posto ai playoff. Semifinali combattute, conche ha rischiato contro il Colorno, perdendo il match d’andata e ribaltando i giochi in casa, qualificandosi con un solo punto di differenza nel computo totale della ...

Domenica letre si affronteranno nella finale scudetto che sarà anche trasmessa in diretta (... Calcio, basket, pallavolo,, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ......del campionato (di cui è stato anchescorer con 207 punti segnati) essendo risultato primo nel sondaggio PER quale era possibile votare sull'app ufficiale della Federazione Italianatra una ...Lanfranchi di Parma a partire dalle ore 12 di giovedì 25 maggio 2023 la presentazione della Finale Scudetto, in programma domenica 28 maggio: Femi - CZ Rovigo v Petrarca" Kick off ore 21.00....

Appuntamento domenica sera, con fischio d'inizio alle ore 21, allo Stadio Lanfranchi di Parma per la finalissima del Top 10, il massimo campionato italiano di rugby. In campo le due favorite della vig ...