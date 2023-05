Rrahmani rinnova | annuncio ufficiale della SSCN

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 26 maggio 2023) Amirhato il suo contratto con il Napoli fino al 2027, arriva l’di Aurelio De Laurentiis. Il Napoli piazza un altro colpo e dopo i rinnovo di Anguissa e Lobotka, arriva anche quello di. Il difensore kosovaro è diventato un punto fermoretroguardia partenopea. Anche con l’addio di Koulibaly, ha fatto vedere di essere un ottimo elemento, in grado di garantire anche qualche gol pesante durante l’arcostagione; in questa stagione ne ha segnati due. Come fa sapere lahato il contratto col Napoli fino al 2027. All’interno del nuovo accordo c’è anche una clausola per far scattare l’opzione e ...