(Di venerdì 26 maggio 2023) Quando sarà pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore, inizianeranno a decorrere i 60 giorni entro i quali i Comuni interessati dallapossibilità potranno deliberare l'adesione. Le ...

Indice La nuova estensione dicartelle locali Regole per adesione e scadenze La nuova estensione dicartelle localiper enti ......agli istituti previsti dalla legge di Bilancio dellodei debiti fino a mille euro e della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cosiddetta '- ......relativamente agli istituti previsti dalla legge di bilancio dellodei debiti fino a mille euro e della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ('...

Rottamazione e stralcio cartelle: nuova scadenza per multe e tasse locali PMI.it

Buone notizie per i contribuenti con la conversione in legge del decreto bollette. Si allarga il campo d’azione per la rottamazione cartelle ...L'aula del Senato ha approvato definitivamente il decreto Bollette. Tra le integrazioni e correzioni introdotte nel corso dell’iter di conversione figurano le novità per gi istituti della rottamazione ...