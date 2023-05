Ron DeSantis lancia la sua candidatura | diretta flop su Twitter con Musk Ma raccoglie comunque 8 milioni di dollari in 24 ore

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) “In realtà non sono un grande fan dei social media“. Si schermisce dopo la presentazionedella suasuil governatore della Florida Ron, che sfiderà Donald Trump alle primarie repubblicane per la corsa alla Casa Bianca. Quella che infatti doveva essere un’occasione epocale per, che a ottobre è stato comprato da Elon, si è trasformata in unclamoroso. Per la prima volta un candidato alla presidenza degli Stati Uniti annunciava suSpaces la suaalla nomination repubblicana, in un appuntamento in cui era presente lo stesso ideatore di Tesla. Ma a pochi minuti dall’inizio suSpaces, conpronto alla discesa ufficiale in ...