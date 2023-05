Roma | sigarette | alcol e slot machine senza orari né licenza Nei guai quattro bar senza regole

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 maggio 2023)esercizi commerciali della Capitale sono finiti neie dovranno pagare delle amare sanzioni a causa dei loro comportamenti di vendita non proprio in linea con la deontologia e i requisiti della loro professione. Principalmente, è stata evidenziata non solo la vendita di pacchetti diautorizzazione, ma anche di alcool, oltre che l’apertura dellea tutte le ore,remore. Ecco il dettaglio delle operazioni da parte dei funzionari dell’Ufficio Antifrode., il trucco delle uova per rubare la borsa: anziana ‘scippata’ all’Aurelio Bar...