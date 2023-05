Roma | Marta si laurea ma il padre andrà alla finale di Europa League

Leggi su luce.lanazione

(Di venerdì 26 maggio 2023) “Mercoledì mi laureo in biologia, ma mionon saràcerimonia perché mi ha detto di aver trovato dei biglietti per laditrae Siviglia a Budapest”. C’è chi, pur di non rinunciare a partecipare a un importante traguardo dei propri figli, rinuncerebbe a tutto, persino a unadel club per cui per anni ha lottato sul campo. E chi invece sceglie la partita della squadra del cuore, che cade esattamente il giorno delladella figlia. Due esempi diametralmente opposti di rapporto genitori-figli? Sicuramente la scelta personale di un uomo, che ha vissuto e probabilmente vivrà ancora tante ‘prime volte’ della sua bambina, ma che questa volta ha deciso di mettere se stesso al primo posto. Venendo però per questo ...