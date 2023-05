Roma | Gualtieri presenta il ‘pacchetto taxi’

Leggi su italiasera

(Di venerdì 26 maggio 2023) (Adnkronos) – L’introduzione delle ‘seconde guide’ con l’obiettivo di aumentate l’offerta di taxi in città. Ma anche un nuovo regolamento per taxi ed Ncc con sanzioni più efficaci, una maggior facilità nella trasmissibilità della licenza e la gratuità del servizio ‘chiama taxi 060609? per i tassisti. E’ ilto dal sindaco diRobertoin Campidoglio, insieme all’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, e al Presidente della Commissione Mobilità, Giovanni Zannola. ”Sui taxi ho firmato l’ordinanza che introduce le turnazioni integrative attraverso la seconda guida – ha spiegato-. È un modello, adottato da sei mesi a Milano, i taxi potranno iscriversi e fare circolare la vettura con un ulteriore autista con turni da quattro a sette ore. ...