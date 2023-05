Roma | 90enne con disturbi della memoria scompare senza lasciare tracce | ritrovata dalla Locale

(Di venerdì 26 maggio 2023). Dopo ore di apprensione, concitazione, timore per le sue condizioni di salute, data soprattutto l’età, finalmente è statanel rione Aventino da una pattugliaPoliziadel X Gruppo Mare in servizio straordinario. Si tratta di una donna di 90 anni che aveva fatto perdere le proprie, e che è affetta da, motivo per cui si era allontanata improvvisamentesua abitazioneriuscire a farvi ritorno. Con sé, dopo la sparizione, non aveva né documenti né telefono cellulare. 15enne scappa ada Livorno e, l’appello del padre: ‘Aiutatemi a trovare mio figlio’...

Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia Testo di Gabriella Sassone sandra milo pronta per la criocamera Se c'è una che ha scoperto da tempo l'elisir di lunga vita e come rimanere in salute psicofisica e ...Uno choc per la. Richiesto l'intervento al 112 aNord sono intervenuti gli agenti del commissariato Ponte Milvio di polizia. Raccolta la testimonianza della donna gli investigatori hanno ...Una dieci chilometri alla quale parteciperà anche un runner di eccezione: Antonio Rao,, calabrese di nascita e romano di adozione, che alla Maratona didel 19 marzo scorso ha stabilito il ...

Roma, caschi bianchi di Ostia in servizio straordinario ritrovano 90enne scomparsa Canale Dieci

Il prelato 90enne pagherà mille euro alla «Chiesa Universale della Nuova Gerusalemme», nata dalle presunte visioni di Giuseppina Norcia, per aver parlato di «interessi economici di organizzazioni mala ...Tanti i volti noti alla serata inaugurale di ieri al Crowne Plaza. Urbani: «È importante rimanere in forma fisica e in salute a ogni età» ...