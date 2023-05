Roland Garros | Jannik Sinner | “Cosa mi manca per vincere? L’esperienza Non penso ad Alcaraz”

(Di venerdì 26 maggio 2023), testa di serie numero 8 nel tabellone di singolare del, ha parlato alla vigilia del secondo torneo dello Slam in un’intervista rilasciata ad Eurosport nella quale ha affermato di necessitare di esperienza perin un grande evento, accennando poi alla sua rivalità sportiva con lo spagnolo Carlos. Sull’imminentel’azzurro ha ricordato: “E’ un torneo importante per me, in cui per la prima volta in un Grand Slam ho fatto i quarti di finale. Normalmente mi sento molto bene su questi campi, sicuramente ogni anno è un po’ diverso, ma quello che è successo sulla terra battuta fino ad ora è successo, ma un Grand Slam è totalmente un altro torneo, quindi speriamo di far bene“. L’analisi di ...

... dovuto tanto alla maternità quanto alla difficoltà a scendere in campo a causa della guerra che affligge il suo paese, l'ucraina azzecca la settimana giusta proprio alla vigilia del, ...Interviste Tennis Lucas Pouille è al momento uno dei tennisti più felici al mondo. Il francese ha raggiunto il suo obiettivo di qualificarsi per il tabellone principale di. Il giocatore di 29 anni ha sconfitto Jurij Rodionov con un punteggio di 1 - 6, 7 - 5, 6 - 0 in un match che ha rimontato con coraggio e determinazione. Questo è un momento molto ...Interviste Tennis Dai successi (inaspettati) sulla terra rossa al suo ruolo in questa edizione 2023 del. Daniil Medvedev è sulla carta uno dei possibili favoriti a Parigi dopo la meravigliosa stagione che sta disputando fino a questo momento. In conferenza stampa, durante il Media day, il ...

Roland Garros, Scanagatta: “Il sorteggio del tabellone maschile Sinner non si può lamentare” [VIDEO] Ubitennis

Andrea Vavassori ha superato il terzo e ultimo turno delle qualificazioni per il Roland Garros, entrando per la seconda volta nel main draw di uno Slam. L’anno scorso era riuscito in un’impresa incred ...Jannik Sinner, testa di serie numero 8 nel tabellone di singolare del Roland Garros, ha parlato alla vigilia del secondo torneo dello Slam in un'intervista rilasciata ad Eurosport nella quale ha affer ...